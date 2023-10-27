Футболисты Реала сходили на баскетбольный матч между Мадридом и Барселоной, где получили положительные эмоции.

В субботу в 17:15 Реал проведет самый важный матч осени – выездное Класико с Барселоной. Мадрид идет на вершине Ла Лиги, имея одно очко преимущества над каталонцами.

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Вчера баскетбольная команда Реала показала пример футболистам. Мадрид обыграл Барсу со счетом 65:64. К битве обе команды подошли без потерь, но после победы Реал единолично возглавил таблицу Евролиги.

Игроки Реала посетили поединок. На игру пришли все молодые звезды: Винисиус, Беллингем, Родриго, Камавинга, Чуамени, а также Андрей Лунин с женой.