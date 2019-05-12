Лунин с Леганесом уступил Эспаньолу, Атлетик победил Сельту: 37-й тур Примеры, матчи воскресенья

В рамках 37-го тура испанской Примеры состоялось десять матчей. Все они прошли в одно время. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/2019, 37-й тур

Атлетик – Сельта – 3:1

Голы: Гарсия, 16 (пен.), 17, Вильямс, 40 – Аспас, 89 (пен.)

Атлетико – Севилья – 1:1

Голы: Коке, 30 – Сарабия, 70

Бетис – Уэска – 2:1

Голы: Хоакин, 22, 90+8 – Хуанпи, 55 (пен.)

Валенсия – Алавес – 3:1

Голы: Солер, 29, Мина, 34, Гамейро, 68 – Наварро, 12

Вильярреал – Эйбар – 1:0

Голы: Экамби, 59

Жирона – Леванте – 1:2

Голы: Стуани, 60 – Моралес, 62, Барди, 86

Леганес – Эспаньйол – 0:2

Голы: Иглесиас, 35, 71

Удаление: Унаи Бустинса, 45 (Леганес, вторая желтая карточка)

Райо Вальекано – Вальядолид – 1:2

Голы: Медран, 73 – Унал, 6 (пен.), Гвардиола, 80

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Атлетик на своем поле разгромил Сельту. Сначала в течение одной минуты дважды отличился Рауль Гарсия – с пенальти, а через мгновение с игры. А под конец первого тайма утроил счет Иньяки Уильямс. На предпоследней минуте матча Яго Аспас отыграл один гол с пенальти.

Атлетико и Севилья расписали ничью. На гол Коке результативным ударом ответил Пабло Сарабия.

Бетис принимал Уэску. В середине первого тайма "зелено-белые" усилиями Хоакина вышли вперед. А на 55-й минуте Хуанпи с пенальти счет сравнял. Однако на восьмой добавленной минуте Бетис удалось вырвать победу – дублем отметился Хоакин.

Алавес забил Валенсии уже на двенадцатой минуте – отличился Химо Наварро. Но еще до конца первого тайма "летучие мыши" усилиями Солера и Мины отыгрались и вышли вперед. А во втором тайме Гамейро установил окончательный счет 3:1.

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Вильярреал минимально одолел Эйбар – голом отметился Карл Токо Экамби.

Жирона и Леванте в середине второго тайма в течение двух минут обменялись голами. Все шло к ничьей, одна за минуту до окончания основного времени Энис Барди принес Леванте победу.

Леганес, в составе которого вышел Андрей Лунин, принимал Эспаньол. На 35-й минуте нашему голкиперу пришлось вытаскивать мяч из собственных ворот – отличился Борха Иглесиас. А на последней минуте первого тайма "пепинерос" остались в меньшинстве: судья за вторую желтую карточку удалил Унаи Бустинса. На 71-й минуте Борха Иглесиас опять огорчил болельщиков Леганес, поставив своим голом точку в матче.

Вальядолид в матче с Райо Вальекано уже на шестой минуте вышел вперед – с пенальти отличился Энес Унал. К концу второго тайма команды обменялись голами: сначала Альваро Медрано сравнял счет, а затем Серхио Гвардиола вывел Вальядолид вперед.

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