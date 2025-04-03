Лунин рискует пропустить следующий матч Реала – у "бланкос" неожиданная драма с голкиперами перед ЛЧ
Андрей Лунин получил травму и может не сыграть в следующем матче Реала с Валенсией.
Участие Андрея Лунина Реала в следующем туре Ла Лиги против Валенсии под вопросом, сообщает футбольный журналист Relevo Хорхе Пикон.
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"Если Лунин не восстановится вовремя, третий голкипер Реала Фран Гонсалес может дебютировать за команду", – заявил Пикон.
Украинец чувствовал дискомфорт в камбаловидной мышце еще до игры с Реалом Сосьедадом, но сыграл несмотря на повреждение. Это не серьезная травма, но боль мешала Лунину комфортно играть. Окончательное решение относительно участия Лунина в следующем матче штаб Анчелотти примет перед игрой с Валенсией.
Напомним, что до травмы Лунина повреждение также получил основной голкипер "бланкос" Тибо Куртуа. Матч 30 тура Ла Лиги между Реалом и Валенсией пройдет 5 апреля, а уже 8 апреля королевский клуб ожидает первая игра с Арсеналом в 1/4 ЛЧ.
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