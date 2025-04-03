Андрей Лунин получил травму и может не сыграть в следующем матче Реала с Валенсией.

Участие Андрея Лунина Реала в следующем туре Ла Лиги против Валенсии под вопросом, сообщает футбольный журналист Relevo Хорхе Пикон.

Арсенал – Реал: мадридцы рискуют потерять лидера на матч ЛЧ – празднование победы восприняли как угрозу

"Если Лунин не восстановится вовремя, третий голкипер Реала Фран Гонсалес может дебютировать за команду", – заявил Пикон.

Украинец чувствовал дискомфорт в камбаловидной мышце еще до игры с Реалом Сосьедадом, но сыграл несмотря на повреждение. Это не серьезная травма, но боль мешала Лунину комфортно играть. Окончательное решение относительно участия Лунина в следующем матче штаб Анчелотти примет перед игрой с Валенсией.

Напомним, что до травмы Лунина повреждение также получил основной голкипер "бланкос" Тибо Куртуа. Матч 30 тура Ла Лиги между Реалом и Валенсией пройдет 5 апреля, а уже 8 апреля королевский клуб ожидает первая игра с Арсеналом в 1/4 ЛЧ.

Сосьедад забил Реалу 4 гола, но все равно вылетел – Мадрид прорвался в финал Кубка несмотря на ляп Лунина и автоголы Алабы