Тибо Куртуа надеется восстановиться до конца сезона и отодвинуть украинца аж на роль третьего кипера.

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"Мое восстановление складывается очень хорошо, я больше не пользуюсь костылями. Сейчас я хожу и работаю... Надеюсь, что вернусь как можно быстрее", – приводит слова Куртуа инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в августе бельгиец порвал "кресты" и вылетел на длительный срок. Лунин качественно провел победные матчи против Атлетика и Альмерии, однако это не убедило Реал. Мадридцы экстренно арендовали Кепу Аррисабалагу, который сразу получил безграничный кредит доверия от Анчелотти. Если Куртуа действительно успеет вернуться быстрее, то Лунин последние месяцы своего контракта с Реалом проведет в безнадежном резерве.

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