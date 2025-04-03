В отличие от первого полуфинала Кубка Короля против Сосьедада (1: 0), в котором Андрей Лунин был одним из лучших в составе Реала, украинец точно не может занести себе в актив ответный матч на Сантьяго Бернабеу. В ворота Лунина баски отгрузили сразу 4 мяча (основное время завершилось со счетом 3:4), что позволило сопернику перевести игру в экстра-таймы.

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Что неприятно, украинец был непосредственно причастен к четвертому пропущенному голу. На 90+3 минуте неудачной игрой Лунина на выходе после подачи со штрафного воспользовался Оярсабаль, головой беспрепятственно отправив мяч в сетку ворот "бланкос". Спасти Реал и Лунина от пробития серии пенальти удалось Рюдигеру, который прошил ворота Сосьедада также ударом головой уже на 115 минуте. 5:4 – по итогу двух матчей.

В финале Реал сыграет с Барселоной, которая в повторной дуэли минимально одолела Атлетико (после сверхрезультативной ничьей 4:4 в первом матче). Не исключено, что в решающем матче в рамку ворот может вернуться Тибо Куртуа, несмотря на то, что Кубок забронирован именно за Луниным. Подробнее об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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