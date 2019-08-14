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Лунин рассказал, почему выбрал Вальядолид

14:57 132 Читати українською
Лунин рассказал, почему выбрал Вальядолид
Андрей Лунин / Официальный сайт Вальядолида

Украинский голкипер поделился ожиданиями от выступлений за свой новый клуб.

"Рад оказаться здесь. Хорошо, когда есть конкуренция. В Леганесе и Реале она также была, это помогает мне расти.

Презентация Лунина в Вальядолиде – первые фото украинца в новом клубе

Важно играть в элитном дивизионе, это мотивирует, поэтому я благодарю Вальядолид за эту возможность. Любой игрок хочет играть за свою национальную сборную, я тоже", – сказал Лунин в комментарии официальному сайту Вальядолида.

Голкипер Вальядолида оценил возможную конкуренцию с Луниным

Напомним, 20-летний вратарь проведет следующий сезон в составе "бело-фиолетовых" на правах аренды из мадридского Реала.

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Вальядолід Вальядолід Испания Трансферы Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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