Лунин рассказал, почему выбрал Вальядолид

Украинский голкипер поделился ожиданиями от выступлений за свой новый клуб.

"Рад оказаться здесь. Хорошо, когда есть конкуренция. В Леганесе и Реале она также была, это помогает мне расти.

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Важно играть в элитном дивизионе, это мотивирует, поэтому я благодарю Вальядолид за эту возможность. Любой игрок хочет играть за свою национальную сборную, я тоже", – сказал Лунин в комментарии официальному сайту Вальядолида.

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Напомним, 20-летний вратарь проведет следующий сезон в составе "бело-фиолетовых" на правах аренды из мадридского Реала.