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Лунин рассказал о ситуации с коронавирусом в Овьедо

15:41 91 Читати українською
Лунин рассказал о ситуации с коронавирусом в Овьедо
Андрей Лунин / ФК Овьедо

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин описал текущую ситуацию в Овьедо на фоне пандемии коронавируса.

"Что касается нашей испанской зоны, вроде, здесь более-менее спокойно. Никакой тревоги нет. Для безопасности, люди делают покупки, мы также закупились наперед. Дома все есть", – сказал Лунин в эфире программы Профутбол.

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Напомним, все футбольные соревнования в Испании, как и в большинстве европейских стран, были приостановлены из-за пандемии коронавируса COVID-19. 17 марта УЕФА проведет масштабную конференцию, на которые решится дальнейшая судьба текущего сезона. Вероятно, возобновление всех футбольных соревнований в Европе состоится в сентябре, а чемпионат Европы перенесут на 2021.

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Теги
коронавирус Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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