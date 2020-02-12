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Лунин рассказал о кумирах в своем амплуа

00:07 54 Читати українською
Лунин рассказал о кумирах в своем амплуа
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Вратарь Овьедо Андрей Лунин признался, кем из голкиперов увлекается больше всего.

"У меня нет любимого голкипера. Нет кумира. Я просто стараюсь наблюдать за коллегами, взять у них все самое лучшее. Например, мне очень нравится, как Куртуа, которого я знаю по тренировкам в Реале, использует свой рост", – сказал Лунин в интервью радио-шоу El Transistor.

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Напомним, 21-летний украинский голкипер, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, пока выступает в Сегунде за Овьедо. По информации испанских СМИ, после нескольких удачных матчей в составе команды из Астурии Лунин поразил руководство Реала, которое планирует вернуть его в Мадрид по окончании текущего сезона.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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