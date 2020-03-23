Лунин рассказал, чем занимается на карантине и описал ситуацию в Овьедо

Украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин рассказал, чем занимается в период жесткого карантина на территории Испании.

"По большому счету в супермаркетах было все, хотя на полках исчезло жидкое мыло и резиновые перчатки. Оставалась только последняя пачка мыла, которую я забрал. Молока немного разобрали, а так всего достаточно: фрукты, вода, хлеб, макароны, крупы. Всего хватает.

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Весь маркет полный, мало кто так сильно набирает продуктов. Приходят через день, кто в маске, кто без. За первую неделю один раз мы выходили на улицу в магазин, немного подкупили продуктов, и на этом все закончилось.

Все плюс-минус одно и то же – тренируемся каждый день, час-полтора уходит на тренировки, а потом готовим что-нибудь поесть. На улице паники нет – ходят патрули, которые следят, чтобы никто не ходил без дела. Сейчас заехали военные и иногда можно заметить, что пролетает дрон.

Фильмов уже посмотрели очень много, но сейчас они уже надоели. Думаю, скоро дойдет дело и до изучения языков", – сказал Лунин в эфире программы Профутбол.

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