Лунин провел первую тренировку с Овьедо после карантина – голкипер сборной Украины поделился впечатлениями

Украинский представитель испанской Сегунды Андрей Лунин вернулся на поле после длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел первую тренировку на базе испанского Овьедо после вынужденной паузы, вызванной коронавирусом, сообщает официальный сайт астурийского клуба.

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Занятия проходили в индивидуальном режиме с применением всех соответствующих мер безопасности. Накануне специальные службы провели полную дезинфекцию всех помещений, используемых футболистами, тренерами и персоналом.

Украинец не скрывал своего удовлетворения от возможности снова почувствовать футбольный газон под ногами. "Первый день! Рад вернуться к любимому делу", – написал Лунин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее к тренировкам уже приступили два других клуба с украинскими представителями – Луго, за который выступает Василий Кравец и Альбасете Романа Зозули.

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