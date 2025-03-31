В матче 29-го тура Ла Лиги между Реалом и Леганесом (3:2) произошло много интересных закулисных историй.

"Сливочные" оказались впереди благодаря пенальти Мбаппе, однако еще до перерыва умудрились пропустить дважды от команды из зоны вылета. По дороге в раздевалку состоялся "напряженный разговор" Андрея Лунина и Рауля Асенсио, утверждает DefensaCentral.

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Голкипер Реала упрекнул защитника в недостаточной интенсивности в борьбе с нападающими Леганеса. Мол, оба гола были пропущены из-за нерешительности в противостояниях. Асенсио согласился, но имел свое замечание. Перед игрой Реал договаривался как можно быстрее разыгрывать мяч и оказывать давление на соперника, но украинец часто задерживал снаряд в своих ногах.

Команда Карло Анчелотти таки собралась на второй тайм и смогла вырвать победу 3:2. Реал оторвался от Атлетико на 6 очков, но позже Барселона восстановила 3 очка запаса на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

Лунин пропустил от Леганеса дважды, но дубль Мбаппе спас Реал – "сливочные" победили и оторвались от Атлетико