Бельгийский голкипер до сих пор не залечил травму, поэтому с Леганесом может сыграть Андрей Лунин.

Тибо Куртуа в первом матче Лиги наций против Украины (1:3) получил незначительное повреждение, которое помешало ему сыграть в ответной игре. Однако теперь 32-летний бельгиец может пропустить еще и матч против Леганеса в Ла Лиге, сообщает Marca.

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Вратарь "сливочных" пожаловался на боль еще во втором тайме игры против украинской сборной, поэтому Руди Гарсия не рисковал игроком и отправил его залечивать травму в Мадриде. Тем не менее Куртуа до сих пор не тренировался в общей группе после возвращения и Карло Анчелотти может доверить Андрею Лунину место в воротах против Леганеса 29 марта. Окончательное решение наставник "бланкос" примет уже в день матча.

Напомним, что Андрей Лунин ранее играл за Леганес во время аренды в сезоне 2018/19. В текущей кампании украинец сыграл 10 матчей во всех турнирах за Реал, пропустив 13 голов и 4 раза сохранив ворота сухими.

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