Реал и Валенсия сойдутся в поединке 13-го тура Ла Лиги – в основном составе мадридцев ожидаемо вышел Андрей Лунин. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча Реал - Валенсия смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Лунин ожидаемо оказался в стартовом составе Реала на игру против Валенсии – Кепа не восстановился от травмы, поэтому украинец получил еще один шанс от Анчелотти. А вот Роман Яремчук оказался в запасе – в основе "летучих мышей" выйдет Уго Дуро.

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Стартовый состав Реала: Лунин – Карвахаль, Начо, Алаба, Менди – Камавинга, Кроос, Вальверде – Родриго, Браим Диас, Винисиус.

Стартовый состав Валенсии: Мамардашвили – Коррейя, Москера, Паулиста, Гайя – Фран Перес, Герра – Каньос, Пепелу, Диего Лопес – Дуро.

Заметим, что поединок Реал – Валенсия начнется в 22:00 по киевскому времени. Мадридцы пока вторые, отставая от первой Жироны на 5 очков (команда украинцев победила в сегодняшнем матче).

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