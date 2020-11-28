На тренировке Реала накануне поединка с Алавесом Лунин занимался в общей группе. Зинедин Зидан включил украинца в заявку на игру.

Реал потерял одного из лидеров на матч с Шахтером – у мадридцев назревают серьезные проблемы

В одном из эпизодов во время занятия мяч оказался у Каземиро, который находился почти на линии вратарского. Полузащитника мадридцев нельзя считать чрезвычайно техничным футболистом, но он сумел исполнить классный трюк. Бразилец эффектно забросил мяч за шиворот Лунину – украинец, хоть является далеко не самым низким вратарем, ничего поделать не смог.

К слову, уже на следующей неделе Лунин и его партнеры прилетят в Украину. Во вторник, 1 декабря, Шахтер примет мадридский Реал в 5-м туре ЛЧ.

Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – анонс вікенду