Реал провел последнюю тренировку на своей базе перед выездным поединком против Бетиса. Занятие пропустили несколько игроков, в том числе и Андрей Лунин, сообщает Marca.

"Другое измерение футбола": Худжамов посетил базу Реала по приглашению Лунина

Отмечается, что украинца не было на тренировке из-за гастроэнтерита. Также не тренировался Лука Модрич, который пропустит следующую игру из-за дисквалификации, поэтому хорвату дали немного отдохнуть. С основной командой продолжает заниматься Альваро Родригес.

В итоге, украинский вратарь в заявку на игру не попал.

К слову, поединок Бетис – Реал Мадрид состоится 5 марта, начало в 22:00. Что касается Лунина, то Андрей сыграл в 11 матчах этого сезона, удержав ворота на замке в 4 из них.

"Шкода, що перед ним такий звір": Лунін переконав іспанські ЗМІ – в Анчелотті вимагають припинити ігнор