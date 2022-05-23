"Сливочные" завершили чемпионат Испании на первом месте. После матча последнего тура с Бетисом игроки получили два выходных, а сегодня приступили к подготовке к решающему поединку ЛЧ против Ливерпуля.

Лунин получил три топ-варианта, в которых может провести следующий сезон, – Fichajes

Дэвид Алаба, который из-за проблем со здоровьем не сыграл с Бетисом, вернулся в общую группу и тренировался вместе со всеми. Другой защитник – Марсело – занимался по индивидуальной программе.

Вообще не тренировались голкипер Андрей Лунин и форвард Мариано Диас. Оба отсутствовали по личным причинам, сообщает Marca.

Напомним, финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид состоится 28 мая на Стад-де-Франс. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Новый формат ЛЧ предусматривает другие изменения – групповой этап станет длиннее на месяц, дилемма России и Украины