Лунин пропустил тренировку Реала – мадридцы начали подготовку к финалу ЛЧ
Команда Карло Анчелотти готовится к последнему матчу сезона 2021/22 – финалу Лиги чемпионов против Ливерпуля.
"Сливочные" завершили чемпионат Испании на первом месте. После матча последнего тура с Бетисом игроки получили два выходных, а сегодня приступили к подготовке к решающему поединку ЛЧ против Ливерпуля.
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Дэвид Алаба, который из-за проблем со здоровьем не сыграл с Бетисом, вернулся в общую группу и тренировался вместе со всеми. Другой защитник – Марсело – занимался по индивидуальной программе.
Вообще не тренировались голкипер Андрей Лунин и форвард Мариано Диас. Оба отсутствовали по личным причинам, сообщает Marca.
Напомним, финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид состоится 28 мая на Стад-де-Франс. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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