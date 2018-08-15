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Лунин пропустил сумасшедший гол от Начо на тренировке Реала – бесценная реакция украинца и Лопетеги

15:55 578 Читати українською
Лунин пропустил сумасшедший гол от Начо на тренировке Реала – бесценная реакция украинца и Лопетеги
Лунин даже не пошевелился

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин оказался в эпицентре смешного эпизода на тренировке Реала перед матчем против Атлетико за Суперкубок УЕФА.

Лунин и Навас поочередно отражали удары игроков Реала издали, пока украинца не застал врасплох чудо-выстрел Начо Фернандеса. Защитник мадридского гранда пробил настолько точно и мощно, что Лунин даже не пошевелился.

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Пока Лунин разочарованно кивал головой, наставник Реала Хулен Лопетеги просто хохотал. Похоже, никто не ожидал от Начо такого безупречного удара.

Отметим, что Андрей Лунин имеет хорошие шансы остаться в Реале на сезон 2018/19. Ранее сообщалось, что Касилья планирует покинуть королевский клуб в поисках игровой практики.

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Испания Видеоновости Начо Начо Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
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