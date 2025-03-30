Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Реал разобрался с Леганесом, отклеившись от другого мадридского соседа – Атлетико – в борьбе за чемпионство.

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Анчелотти провел ротацию, однако Лунин попал в основу по другой причине

Итальянский наставник Реала так вдохновился матчами своего второго голкипера против Бельгии, что решил сделать Андрея основным. Именно такой вывод можно было сделать из заявлений украинских экспертов в постматчевых студиях и вне их. Реальность же, конечно, оказалась прозаичнее – Куртуа продолжает испытывать дискомфорт, который помешал сыграть против Украины в Генке.

Важно, что следующий поединок – полуфинальный в Кубке Испании против Сосьедада – Карло Анчелотти пообещал отдать Лунину. Впрочем, для начала надо было одолеть Леганес, где Андрей выступал в аренде в начале испанского этапа в карьере. Победа позволила бы оторваться от Атлетико на шесть очков.

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Несмотря на важность встречи, итальянец не отказался от анонсированной ротации. В запасе остались Винисиус, Родриго, Вальверде и Чуамени. Менди и Себальйос продолжают восстанавливаться от повреждений. Зато в основе появились Фран Гарсия, Гюлер и Браим Диас.

Холодный душ для Лунина

Реал начал матч именно так, как и ожидалось. Возможно, хозяевам не хватало остроты, однако "бланкос" давно приучили к вальяжности с аутсайдерами. До 30-й минуты моментов не возникало, за исключением атаки с ударом гостей с дистанции – Нума пробил над перекладиной.

На 31-й же "сливочные" заработали пенальти. Решение арбитра Гонсалеса Фуэрты выглядело неочевидным – Гюлер упал в борьбе с Оскаром, но не очень понятно, кто кому заплетал ноги. Популярный паблик Archivo VAR, который рассматривает действия испанских арбитров, считает назначение 11-метрового ошибочным. Судьи так не считали. Мбаппе исполнил "паненку", открыв счет. Казалось, что сейчас начнется разгром.

Впрочем, уже на 34-й минуте счет сравнялся. Розье обыгрался в стеночку с Крусом и прорвался по правому флангу, после чего прострелил в штрафную. Оскар оттуда подправлял мяч на Гарсию, хотя тот находился в офсайде. К счастью для Леганеса, рикошет от Васкеса оставил Дани в игре – и тот с нескольких метров прошил Лунина.

На 41-й же минуте Розье сместился с правого фланга в центр и отдал передачу на ход по левому флангу. Там Оскар обошел Асенсио и прострелил на линию вратарской, а Раба замкнул – 1:2. Перед прострелом мяч попал в руку Оскару, однако игру не остановили, ведь там был отскок от Асенсио (и концовка не увеличивала плоскость тела).

Леганес превратил 1:0 в 1:2 всего за семь минут. Гостевые команды на Сантьяго Бернабеу не делали такого быстрого переворачивания игры с 2016 года. Но был ли в этом виноват Лунин? Андрей пропустил дважды из двух попаданий в створ, однако дистанция была слишком близкой. При первом взятии ворот его еще и сбил с толку рикошет, а при втором украинец делал все правильно – просто не успел выбросить ногу в сторону.

Других претензий к Лунину в первом тайме не возникало. Хотя бы из-за низкой активности гостей при игре на мяче. Реал же при доминировании ответил только двумя моментами – Гюлер пробивал метров с 11-ти мимо ворот после паса от Джуда, а Мбаппе крутил в дальний нижний с линии штрафной (Дмитрович парировал).

Второй тайм – скандальный камбэк

После перерыва Лунин тоже получил минимум работы. "Пепинерос" почти ничего не создали, а единственный выстрел в створ прошел с дальней дистанции и не был сложным для Андрея. Впрочем, команда из пригорода столицы могла заработать пенальти на 50-й минуте, когда Диего Гарсия вырывался на рандеву с Луниным.

Беллингем подбил его ногу, что заметно на видеоповторах. Впрочем, арбитры решили, что фола со стороны Джуда не было. Реал очень сильно пронесло, ведь подопечные Карло Анчелотти отыгрались всего за три минуты до этого.

Беллингему дали пробить с дистанции, Дмитрович отбил перед собой, а после добивания от Браима Диаса и блока от Тапия на линии мяч подскочил вверх – и упал на перекладину. Джуд оказался первым на подборе. 2:2! Англичанин отметился голом впервые с 11 февраля.

В дальнейшем Реал доминировал. Хозяева провели еще 12 ударов, совершили 25 касаний в штрафной Леганеса и выиграли 41 единоборство из 57-ми. Это стало возможным после выхода Винисиуса, Вальверде, Родриго и Чуамени. В конце концов, это давление вылилось в гол на 76-й минуте – героем стал Мбаппе, который после короткого розыгрыша стандарта закрутил мяч в левую девятку. 3:2!

Таким образом, Мбаппе догнал Левандовски в борьбе за Пичичи. У обоих по 25 голов. Реал же отпраздновал победу, оторвавшись от Атлетико на шесть очков. Впереди лишь Барселона.

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