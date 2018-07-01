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Лунин прокомментировал свой переход в Реал, похваставшись фото с Пересом

22:36 180 Читати українською
Лунин прокомментировал свой переход в Реал, похваставшись фото с Пересом
Андрей Лунин / Marca

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не скрывает своего счастья от перехода в королевский клуб.

Андрей Лунин в своем Инстаграм заявил, что его мечта стала реальностью. Напомним, экс-голкипер Зари официально присоединился к мадридскому Реалу. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер в 8,5 миллионов евро.

"Моя мечта стала реальностью. Спасибо за Ваше доверие", – написал Лунин, добавив фото с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом.

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Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины отправится с королевским клубом на сбор в США, где команда примет участие в Международном кубке чемпионов, а после этого главный тренер Хулен Лопетеги определится с будущим футболиста.

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ЧМ 2018 Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
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