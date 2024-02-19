Украинский голкипер Андрей Лунин не впадает в отчаяние после потери очков с Райо Вальекано (1:1) в очередном туре Примеры.

Накануне Реал в рамках 25-го тура Ла Лиги на выезде разошелся миром с Райо Вальекано. "Сливочные" вышли вперед уже на первых минутах, но в середине тайма привезли в свои ворота пенальти. Украинский голкипер Андрей Лунин, вышедший в основе, был бессилен в противостоянии с Де Томасом.

Ничья в пользу Довбика и Цыганкова в видеообзоре матча Райо Вальекано – Реал – 1:1

"Продолжаем работать с командой! Спасибо за поддержку", – написал Лунин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Реал продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, однако уже сегодня Жирона, в случае успеха с Атлетиком, может приблизиться к "сливочным" на расстояние трех очков.

К слову, Лунин в текущем сезоне провел за мадридцев 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов (еще в 8 поединках отстоял "на ноль").

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