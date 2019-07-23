Лунин продемонстрировал невероятные сейвы на тренировке Реала

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин находится в прекрасной форме на тренировке команды.

Андрей Лунин отличился прекрасными сейвами на тренировке мадридского Реала, о чем сообщил в своем Instagram.

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Украинского голкипера не смогли пробить такие звезды мадридской команды как Марсело, Иско и Бензема.

Напомним, Андрей Лунин отправился вместе с командой в Канаду на предсезонный сбор.

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