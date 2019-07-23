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Лунин продемонстрировал невероятные сейвы на тренировке Реала

23 июля 23:48 28 Читати українською
Лунин продемонстрировал невероятные сейвы на тренировке Реала
Андрей Лунин / твиттер ФК Реал Мадрид

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин находится в прекрасной форме на тренировке команды.

Андрей Лунин отличился прекрасными сейвами на тренировке мадридского Реала, о чем сообщил в своем Instagram.

Лунин теряет шанс на Реал и Испанию – неожиданный трансфер с 18-летним конкурентом "побеждают" украинца

Украинского голкипера не смогли пробить такие звезды мадридской команды как Марсело, Иско и Бензема.

Напомним, Андрей Лунин отправился вместе с командой в Канаду на предсезонный сбор.

Лунин и Реал расстаются несмотря на теплый прием президента и успехи украинца – у Андрея появилась новая проблема

Seguimos preparación ️ #HalaMadrid

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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Видеоновости Андрей Лунин Андрей Лунин Карим Бензема Карим Бензема Марсело Марсело Иско Иско Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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