Лунин признался, почему перешел в Овьедо – голкипер ответил на слухи о возможном возвращении в УПЛ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин рассказал, почему выбрал вариант с переходом в команду испанской Сегунды.

"Почему Овьедо? Ну, я и так потерял много времени. Они первыми вышли на Вальядолид, чтобы меня забрать. Потом со мной разговаривали.

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В моей ситуации, может, это и к лучшему, чтобы была работа. Она в любой команде будет. Но здесь плюс еще идет борьба за выживание. Поэтому это тоже своего рода задачи, давление.

Относительно слухов о СК Днепр-1 – не знаю. Возможно, были какие-то разговоры. Был бы это шаг назад? Смотря с какой стороны посмотреть. Если бы в Испании не было уже вариантов играть, то что здесь уже выбирать: сидеть в Реале или получить шанс вернуть игровой ритм в СК Днепр-1?" – сказал Лунин Youtube-каналу Трендец.

Напомним, украинский голкипер будет выступать за Овьедо до окончания текущего сезона. Сейчас астурийцы занимают 17 место в Сегунде и по дополнительным показателями опережают Депортиво, который идет в зоне вылета.

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