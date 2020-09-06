"Свою самую первую зарплату в футболе я отложил. А уже когда играл в Заре, приобрел автомобиль – подержанную Infiniti. Нравится эта модель.

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А вот мой девиз по жизни – никогда не сдаваться! Было непросто после переезда в Испанию, но я ждал своего шанса и пытался в каждой игре демонстрировать все свои лучшие качества", – цитирует Лунина официальный сайт УАФ.

Заметим, 21-летний голкипер Реала попал в заявку на матч Лиги наций Испания– Украина. Поединок стартует уже в 21:45, а Лунин начнет игру в запасе.

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