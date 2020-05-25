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Лунин признался, что следующий сезон рассчитывает провести в Реале

22:25 13 Читати українською
Лунин признался, что следующий сезон рассчитывает провести в Реале
Андрей Лунин / Фото Овьедо

Украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин поделился будущими планами.

"Будем биться до последнего матча. Должны закончить то, что начали. Я должен показать свой уровень на поле и достичь результата с Овьедо.

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Мое будущее? Многое будет зависеть от Реала. Надеюсь, мы хорошо закончим сезон и не вылетим.

Вижу ли себя в Реале следующем сезоне? Я каждый день к этому готовлюсь. Сделаю все, что от меня зависит", – рассказал Лунин для официального сайта Овьедо.

Напомним, контракт 21-летнего украинца принадлежит мадридскому Реалу. После 31-го тура Сегунды Овьедо расположился на 17-й строчке.

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Теги
Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид
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