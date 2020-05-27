Лунин признался, что ему больше всего нравится в игре Куртуа

Голкипер Овьедо Андрей Лунин поделился мыслями относительно игры Тибо Куртуа, с которым в следующем сезоне он может бороться за роль номера один в Реале.

"Тибо – хороший вратарь и, насколько я знаю, хороший человек. У нас не было проблем в течение месяца моего пребывания в Реале, мы хорошо ладили.

Лунин признался, что следующий сезон рассчитывает провести в Реале

Он похож на меня, довольно высокий, даже немного выше меня. Больше всего мне нравится, как он использует эту высоту, потому что это не так просто, как вы думаете", – сказал Лунин в интервью AS.

Напомним, голкипер сборной Украины начинал сезон 2019/20 в Вальядолиде, а на вторую половину его арендовал Овьедо из Сегунды. Контракт Андрея с Реалом действует до лета 2024 года.

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