"Относительно голкиперов, не стоит волноваться. Во-первых, поскольку Куртуа чувствует себя намного лучше, мы считаем, что он сможет восстановиться к Лиге чемпионов (с Арсеналом). Участие Лунина в завтрашнем матче под вопросом, поскольку мы примем решение после тренировки накануне матча.

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А если что-то не так, я полностью доверяю Франу. Он отличный вратарь, единственная проблема в том, что он молод, но рано или поздно придет и его время. Если его время наступит завтра (против Валенсии), мы будем очень рады за него, потому что все убеждены, что его ждет большое будущее как вратаря. Поэтому с нашей стороны никаких опасений по этому поводу нет.

Мы улучшили игру как команда. Это не индивидуальные ошибки. Алаба хорошо сыграл против Реал Сосьедада, но ему не повезло. Мы не заслужили пропустить четыре гола, и заслужили забить больше. Мы изменились: у нас стало больше мощи с Мбаппе, и нам немного сложнее в обороне. Это и так знаем.

Мое будущее? Я никогда не скажу, что покидаю Мадрид", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, завтра, 5 апреля, "сливочные" сыграют против Валенсии. А уже во вторник, 8 апреля, мадридцев ждет встреча с Арсеналом в Лиге чемпионов.

Лунин все же, как и анонсировал Анчелотти, принял участие в тренировке.

Lunin s'entraîne avec le groupe !



pic.twitter.com/fKlht1JO1R — VisionMadrid (@VisionMadrid) April 4, 2025

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