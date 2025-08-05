Лунин публично заявил, где хочет продолжить карьеру (ВИДЕО)
Голкипер Реала Андрей Лунин четко заявил, что желает остаться в королевском клубе.
4 августа возле базы мадридского Реала Андрей Лунин остановился перед болельщиками, чтобы раздать автографы поклонникам "сливочных". Во время этого представителям СМИ удалось спросить украинца относительно его будущего в клубе.
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"Я всегда доволен в Реале, конечно, что я хочу остаться здесь", – сказал Лунин на видео, которое опубликовали в El Chiringuito TV.
Добавим, что большинство игроков Реала проигнорировали фанатов, ожидавших своих кумиров на выезде с базы в Вальдебебасе. Кроме Лунина рядом с болельщиками "бланкос" остановились также Рауль Асенсио, Дин Хейсен и Гонсало Гарсия.
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