4 августа возле базы мадридского Реала Андрей Лунин остановился перед болельщиками, чтобы раздать автографы поклонникам "сливочных". Во время этого представителям СМИ удалось спросить украинца относительно его будущего в клубе.

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"Я всегда доволен в Реале, конечно, что я хочу остаться здесь", – сказал Лунин на видео, которое опубликовали в El Chiringuito TV.

Добавим, что большинство игроков Реала проигнорировали фанатов, ожидавших своих кумиров на выезде с базы в Вальдебебасе. Кроме Лунина рядом с болельщиками "бланкос" остановились также Рауль Асенсио, Дин Хейсен и Гонсало Гарсия.

Lunin confirma que se quiere quedar en el Real Madrid.



@marcosdlarocha pic.twitter.com/kw0FXwTsBO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 4, 2025

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