Лунин прибыл в Вальядолид для завершения трансфера

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин проведет сезон 2019/20 в составе Вальядолида.

Клуб испанской Ла Лиги Вальядолид, который принадлежит легендарному бразильцу Роналдо, хочет усилить вратарскую позицию перед началом сезона, арендовав голкипера Реала Андрея Лунина.

Голкипер Вальядолида оценил возможную конкуренцию с Луниным

Украинец уже прибыл в расположение команды для завершения перехода, о чем информирует Marca, опубликовав соответствующее фото.

Отмечается, что у Лунина будут большие шансы стать основным голкипером Вальядолида. Это очень радует Реал, ведь в прошлом сезоне украинец практически не играл в составе Леганеса, проведя лишь 5 матчей в Примере.

К слову, Вальядолид в сезоне 2018/19 финишировал на 16-й позиции Примеры.

Лунин получил серьезный вариант продолжения карьеры на фоне переговоров Реала с ПСЖ и интереса Милана