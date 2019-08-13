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Лунин прибыл в Вальядолид для завершения трансфера

13 августа 23:02 256 Читати українською
Лунин прибыл в Вальядолид для завершения трансфера
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин проведет сезон 2019/20 в составе Вальядолида.

Клуб испанской Ла Лиги Вальядолид, который принадлежит легендарному бразильцу Роналдо, хочет усилить вратарскую позицию перед началом сезона, арендовав голкипера Реала Андрея Лунина.

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Украинец уже прибыл в расположение команды для завершения перехода, о чем информирует Marca, опубликовав соответствующее фото.

Отмечается, что у Лунина будут большие шансы стать основным голкипером Вальядолида. Это очень радует Реал, ведь в прошлом сезоне украинец практически не играл в составе Леганеса, проведя лишь 5 матчей в Примере.

К слову, Вальядолид в сезоне 2018/19 финишировал на 16-й позиции Примеры.

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