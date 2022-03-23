Голкипер Реала Андрей Лунин надеется, что белорусы все же не присоединятся к преступному нападению российских оккупантов.

Лунин в своем Instagram выложил ссылку для белорусов с информацией, как избежать вмешательства в войну против Украины.

Бывший клуб Лунина приютил украинцев при содействии Андрея

"Белорусским военнослужащим, которые не хотят на войну с Украиной. Распространяйте, это не ваша война! Оставайтесь с чистой совестью", – написал Андрей.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: новые обстрелы Донбасс Арены, капитаны Динамо и Шахтера сохраняют верность (LIVE)