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Лунин повысит конкурентоспособность, – тренер Леганеса Пеллегрино

18:38 178 Читати українською
Лунин повысит конкурентоспособность, – тренер Леганеса Пеллегрино
Андрей Лунин / AS

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино прокомментировал возможный переход в состав "пепинерос" вратаря мадридского Реала Андрея Лунина.

Наставник клуба из пригорода Мадрида подтвердил возможность подписания украинца, сообщает Europapress.es.

"Леганес? Это все слухи, Андрей – игрок Реала", – девушка Лунина прокомментировала слухи об аренде голкипера

"Подписание Лунина – это хорошая возможность, как и многие другие на рынке, но не думаю, что все решится сегодня, хотя я бы приветствовал такой шаг. Куэльяру (основной вратарь Леганеса – Футбол 24) будет трудно уйти. Так мне сообщило руководство клуба и мы уже поговорили с ним об этом. Он был игроком основы в прошлом году и я выбрал его основным на матч с Атлетиком. Если придет еще один голкипер, то появится конкуренция, что сделает нас сильнее", – сказал Пеллегрино.

Накануне стало известно, что Андрей Лунин очень близок к трансферу в Леганес. Боссы Реала якобы уже дали согласие на его аренду.

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