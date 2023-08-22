Наставник Реала Карло Анчелотти определился, кто будет основным в воротах мадридцев.

Уже в эту пятницу на игру с Сельтой выйдет новичок Реала Кепа Аррисабалага, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.

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Отмечается, что Карло Анчелотти уже определился и с ролями вратарей на сезон. Так, Кепа будет играть в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, а Лунину останутся поединки Кубка Испании (по крайней мере, первые раунды).

Напомним, что Аррисабалага присоединился к Реалу на правах аренды из Челси из-за тяжелой травмы Куртуа. Лунин уже успел сыграть в 2 матчах чемпионата, в которых пропустил 1 гол.

К слову, уже после прихода Кепы жена Андрея Лунина заверила, что украинец не будет вторым вратарем в Реале и сможет выиграть конкуренцию.

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