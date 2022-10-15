Пресс-служба мадридцев опубликовала видео из сегодняшней тренировки команды.

Реал – Барселона: Мадрид объявил заявку на Эль Класико – шанс жизни для Лунина

Уже на первых кадрах Андрей Лунин страдает от Луки Модрича. Обладатель "Золотого мяча-2018" не слишком удачно обработал мяч, но затем эффектно отчеканил и мощно влепил в сетку ворот украинца. Партнеры наградили ветерана овациями, а Лунин только улыбнулся.

Добавим, что матч Реал – Барселона состоится уже 16 октября, начало в 17:15. Гранды имеют по 22 очка и делят первую строчку, однако у каталонцев значительно лучше разница голов. Куртуа травмирован, поэтому у Лунина есть шанс стать первым украинцем, который сыграет в Эль Класико.

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