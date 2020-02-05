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Лунин: После отраженного пенальти против Альбасете остались двоякие впечатления

13:08 115 Читати українською
Лунин: После отраженного пенальти против Альбасете остались двоякие впечатления
Зозуля и Лунин / Твиттер Сегунды

Гокипер Овьедо Андрей Лунин поделился впечатлениями от победы над Альбасете (3:1), за который выступает Роман Зозуля.

"Команда очень радовалась этой победе. Она нам была необходима, особенно дома, при почти полных трибунах.

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Надеюсь, что это будет переломный момент. Хорошая была победа. По пенальти, который мне удалось отбить – хорошо, но соперник все равно забил. Поэтому остались двоякие впечатления... Если отбил, то надо уж так это делать, чтобы не добили", – подчеркнул Лунин в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, "точку" в ворота Овьедо заработал именно Роман Зозуля, однако удар исполнял другой игрок Альбасете – Педро.

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Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда Украинцы за рубежом
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