Лунин: После отраженного пенальти против Альбасете остались двоякие впечатления

Гокипер Овьедо Андрей Лунин поделился впечатлениями от победы над Альбасете (3:1), за который выступает Роман Зозуля.

"Команда очень радовалась этой победе. Она нам была необходима, особенно дома, при почти полных трибунах.

''Боже мой'': Лунин, несмотря на отраженный пенальти, получил унизительную оценку от Marca – фанаты негодуют

Надеюсь, что это будет переломный момент. Хорошая была победа. По пенальти, который мне удалось отбить – хорошо, но соперник все равно забил. Поэтому остались двоякие впечатления... Если отбил, то надо уж так это делать, чтобы не добили", – подчеркнул Лунин в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, "точку" в ворота Овьедо заработал именно Роман Зозуля, однако удар исполнял другой игрок Альбасете – Педро.

"С ним все очень плохо": как испанские СМИ оценивают Лунина и Зозулю после первой очной битвы в Сегунде