Лунин поразил ассистом Беллингема и Винисиуса – разговор ошеломленных звезд Реала завирусился в сети
Игроки Реала Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор высоко оценили результативное действие Лунина.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин уже имеет результативное действие в этом сезоне. Во время матча с Осасуной (4:0) он ассистировал Винисиусу Жуниору, который забил гол.
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В сети появилось забавное видео, которое показали в программе El Día Después en Movistar Plus+. В ролике видно как Винисиус и Беллингем, после того как сошли на скамейку запасных, обсуждают пас Лунина. Джуд восторженно обратился к Винисиусу: "Какой пас отдал Лунин!" на что Винисиус ответил: "Да, вот это пас!"
Напомним, что в этом сезоне Андрей сыграл за Реал в пяти матчах и дважды сумел сохранить свои ворота сухими.
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