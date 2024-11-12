Украинский вратарь Реала Андрей Лунин уже имеет результативное действие в этом сезоне. Во время матча с Осасуной (4:0) он ассистировал Винисиусу Жуниору, который забил гол.

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В сети появилось забавное видео, которое показали в программе El Día Después en Movistar Plus+. В ролике видно как Винисиус и Беллингем, после того как сошли на скамейку запасных, обсуждают пас Лунина. Джуд восторженно обратился к Винисиусу: "Какой пас отдал Лунин!" на что Винисиус ответил: "Да, вот это пас!"

Напомним, что в этом сезоне Андрей сыграл за Реал в пяти матчах и дважды сумел сохранить свои ворота сухими.

Bellingham y Vinicius alucinando con la asistencia de Lunin. ? pic.twitter.com/3y2xB6rklw — MT2 (@madrid_total2) November 11, 2024

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