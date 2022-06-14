Лунин попрощался со второй легендой за несколько дней: "Настоящий пример для всех, кто мечтает о великих вещах"
06:30 - Читати українською
Андрей Лунин за короткий период потерял двух опытных партнеров.
Выступления в сборной Украины завершил Андрей Пятов, а теперь пришлось прощаться с лидером Реала Марсело.
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"Ты настоящий пример для всех, кто мечтает о больших вещах. Спасибо за все. Был очень рад познакомиться с тобой и учиться", – написал Лунин в Instagram для бразильца.
Напомним, Марсело выступал за Реал 15 лет, в течение которых добыл рекордные для "сливочных" 25 титулов.
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