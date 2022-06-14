Выступления в сборной Украины завершил Андрей Пятов, а теперь пришлось прощаться с лидером Реала Марсело.

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"Ты настоящий пример для всех, кто мечтает о больших вещах. Спасибо за все. Был очень рад познакомиться с тобой и учиться", – написал Лунин в Instagram для бразильца.

Напомним, Марсело выступал за Реал 15 лет, в течение которых добыл рекордные для "сливочных" 25 титулов.

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