Лунин попрощался с Зарей

Уже экс-голкипер Зари Андрей Лунин попрощался с луганским клубом. Напомним, 19-летний вратарь подписал контракт с Реалом.

Андрей Лунин, который на днях стал игроком Реала, попрощался со своим уже экс-клубом. Об этом написал пресс-атташе Зари Павел Козырев на своей странице в Facebook.

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"Вот мы и дожили до того дня, когда игрок Зари перешел в мадридский Реал. То, что когда-то было для нас лишь мечтой, воплотилось в жизнь. И с Манчестер Юнайтед в свое время сыграли, а теперь вот Реал.

Кстати, сегодня Андрей Лунин тепло попрощался с командой. Ребята пожелали Андрею успехов в новом этапе его карьеры. Верю в потенциал этого парня. Он сможет составить достойную конкуренцию лучшим голкиперам планеты. Удачи тебе, Андрюха", – написал журналист.

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