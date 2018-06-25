toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УРУГВАЙ - РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО Новости ЧМ 2018

Лунин попрощался с Зарей

15:53 52 Читати українською
Лунин попрощался с Зарей
Андрей Лунин / фото ФК Заря

Уже экс-голкипер Зари Андрей Лунин попрощался с луганским клубом. Напомним, 19-летний вратарь подписал контракт с Реалом.

Андрей Лунин, который на днях стал игроком Реала, попрощался со своим уже экс-клубом. Об этом написал пресс-атташе Зари Павел Козырев на своей странице в Facebook.

Лунин и Реал: Мадрид рассматривает три варианта для карьеры украинского вратаря

"Вот мы и дожили до того дня, когда игрок Зари перешел в мадридский Реал. То, что когда-то было для нас лишь мечтой, воплотилось в жизнь. И с Манчестер Юнайтед в свое время сыграли, а теперь вот Реал.

Кстати, сегодня Андрей Лунин тепло попрощался с командой. Ребята пожелали Андрею успехов в новом этапе его карьеры. Верю в потенциал этого парня. Он сможет составить достойную конкуренцию лучшим голкиперам планеты. Удачи тебе, Андрюха", – написал журналист.

Днепр получит половину суммы от перехода Лунина в Реал, – СМИ

Теги
Заря Заря Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
38
мин
Саудовская Аравия
17:00
Египет
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук