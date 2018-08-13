Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА против Атлетико

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин включен в заявку на матч Суперкубка УЕФА против Атлетико.

Реал на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч Суперкубка УЕФА против Атлетико, который состоится 15 августа в Таллине.

Реал обыграл Милан в матче за Кубок Бернабеу – Лунин снова сыграл на ноль

Украинец перешел в королевский клуб из Зари этим летом. Немецкий портал Transfermarkt оценил трансфер в 8,5 млн евро.

Также "сливочные" подписали Тибо Куртуа, который в течение 3 сезонов на правах аренды выступал именно за Атлетико, и фанаты "матрасников" уже готовят акцию против бельгийца.

"Крыса", – Куртуа получил шквал ненависти от фанатов Атлетико после перехода в Реал