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Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА против Атлетико

18:50 83 Читати українською
Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА против Атлетико
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин включен в заявку на матч Суперкубка УЕФА против Атлетико.

Реал на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч Суперкубка УЕФА против Атлетико, который состоится 15 августа в Таллине.

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Украинец перешел в королевский клуб из Зари этим летом. Немецкий портал Transfermarkt оценил трансфер в 8,5 млн евро.

Также "сливочные" подписали Тибо Куртуа, который в течение 3 сезонов на правах аренды выступал именно за Атлетико, и фанаты "матрасников" уже готовят акцию против бельгийца.

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Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
до матча
2
дн
:
2
час
:
38
мин
Атлетико
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Андрей Лунин Андрей Лунин Реал Мадрид - Атлетико Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЕФА
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