Лунин попал в заявку Реала на матч против Зальцбурга – Бейл, Хамес и Модрич не летят с командой

Украинский голкипер Андрей Лунин отправился с Реалом в Австрию на товарищескую игру.

Мадридский Реал объявил заявку из 20 футболистов, которые готовятся к спаррингу с Зальцбургом – игра состоится сегодня в 20:00 в Австрии. Туда попал Андрей Лунин – он в тройке голкиперов вместе с Кейором Навасом и Тибо Куртуа. Бельгиец залечил свое повреждение.

Зинедин Зидан не взял с собой Хамеса и Мариано, на которых он не рассчитывает, и Гарета Бэйла, чье будущее до сих пор под вопросом. Молодые звезды Кубо и Родриго также не полетели в Австрию – они будут работать в Кастильи под руководством Рауля.

Модрич, Менди и Асенсио остались в Мадриде. Действующий обладатель "Золотого мяча" получил перегрузку на тренировках, француз продолжает восстановление, а Асенсио из-за тяжелой травмы готовится к операции.

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