Лунин попал в заявку Леганеса на матч против Леванте

Голкипер Леганеса Андрей Лунин включен в список игроков на поединок 10 тура Ла Лиги против Леванте.

Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино назвал 19 футболистов, которые могут выйти на поле в поединке 10 тура чемпионата Испании против Леванте, сообщает официальный твиттер клуба.

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В список попал и украинский голкипер Андрей Лунин, у которого, впрочем, немного шансов выйти на поле в сегодняшнем матче. Ранее тренер заявлял, что основным вратарем команды является Иван Куэльяр, а Лунин может получить свой шанс в Кубке Испании.

Напомним, после перехода в Леганес на правах аренды из Реала Лунин еще не сыграл ни минуты.

Матч Леванте – Леганес начнется в 19:30. После 9 туров Леганес находится в зоне вылета (18 позиция, 8 очков). Леванте на 8 месте (13 очков).