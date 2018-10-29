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Лунин попал в заявку Леганеса на матч против Леванте

27 октября 14:20 132 Читати українською
Лунин попал в заявку Леганеса на матч против Леванте
Андрей Лунин / фото: ФК Леганес

Голкипер Леганеса Андрей Лунин включен в список игроков на поединок 10 тура Ла Лиги против Леванте.

Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино назвал 19 футболистов, которые могут выйти на поле в поединке 10 тура чемпионата Испании против Леванте, сообщает официальный твиттер клуба.

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В список попал и украинский голкипер Андрей Лунин, у которого, впрочем, немного шансов выйти на поле в сегодняшнем матче. Ранее тренер заявлял, что основным вратарем команды является Иван Куэльяр, а Лунин может получить свой шанс в Кубке Испании.

Напомним, после перехода в Леганес на правах аренды из Реала Лунин еще не сыграл ни минуты.

Матч Леванте – Леганес начнется в 19:30. После 9 туров Леганес находится в зоне вылета (18 позиция, 8 очков). Леванте на 8 месте (13 очков).

Испания10 турСьюдад де Валенсия (Валенсия)

Леванте - Леганес: Суббота 27 октября 2018

Леванте
Матч окончен
2 : 0
Леганес
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Испания Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Леванте - Леганес Леганес Леганес
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