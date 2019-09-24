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Лунин попал в топ-40 номинантов на Golden Boy-2019

21:42 49 Читати українською
Лунин попал в топ-40 номинантов на Golden Boy-2019
Андрей Лунин / ФК Вальядолид

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин стал одним из претендентов на награду для лучшего молодого игрока мира.

В списке рядом с нашим вратарем фигурируют имена таких звезд, как Джейдон Санчо, Жоау Фелиш, Николо Дзаньйоло и Маттейс Де Лигт.

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На даный момент список кандидатов сократился до 40 человек, которые поборются за звание лучшего игрока в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне победителем номинации стал центральный защитник Маттейс Де Лигт, который защищает цвета Ювентуса и сборной Нидерландов.

Проголосовать за Лунина можно, перейдя по этой ссылке.

Напомним, что во время летнего трансферного окна Лунин перебрался из Реала в Вальядолид на правах аренды. Однако голкипер до сих пор не дебютировал за свой новый клуб в официальных матчах.

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Главное Украинцы за рубежом Испания Golden Boy Андрей Лунин Андрей Лунин
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