Лунин попал в символическую сборную 27-го тура Ла Лиги

Сразу два авторитетных издания высоко оценили игру голкипера Леганеса Андрея Лунина.

Мадридская газета Marca включила украинского вратаря в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании, в котором его команда минимально уступила Атлетико (0:1).

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Символическая сборная 27-го тура чемпионата Испании по версии Marca:

Лунин (Леганес). Коста (Вильярреал), Хименес (Атлетико), Пике (Барселона), Альба (Барселона). Гранеро (Эспаньол), Ферран (Валенсия), Инуи Такаси (Алавес), Рауль Гарсия (Атлетик). Мата (Хетафе), Бен-Йеддер (Севилья).

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Статистический портал WhoScored также включил украинца в список лучших игроков первенства в прошлом туре:

Отметим, что Лунин получил возможность выйти в основе Леганеса из-за дисквалификации основного голкипера команды Ивана Куэльяра. Андрей в матче с Атлетико отразил пенальти и совершил несколько блестящих сейвов.