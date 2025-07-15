Голкипер Реала Андрей Лунин продолжает фигурировать в слухах о смене клуба этим летом.

Очередным претендентом на 26-летнего украинца стал Вильярреал, сообщил авторитетный инсайдер Маттео Моретто в эфире DAZN.

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"Желтая субмарина" завершила прошлый чемпионат Испании на пятой строчке и пробилась в ЛЧ. Впрочем, команда Марселино пропустила аж 51 гол (10-11 место по этому показателю). Тренер постоянно ротировал голкиперов Диего Конде и Жуниора Рейса, но ни один из них не мог похвастаться стабильностью.

В случае перехода Лунин получит возможность выступить в ЛЧ, а главное – статус №1, чего сейчас точно не может быть в Реале. На радарах Вильярреала также находится опытный Пау Лопес из мексиканской Толуки.

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