25-летний украинец попал в список возможных трансферов Интера, информирует ElNacional.

"Лунин не подозревал, что это происходит": тренер Реала рассказал о "сговоре" с Куртуа за спиной украинца

Итальянский клуб активно ищет потенциальную замену для Яна Зоммера. Лунин является одним из кандидатов на эту роль, хотя пока не является главным вариантом для Интера.

Основным претендентом является Алехандро Ремиро из Реал Сосьедад, которого поддерживает главный тренер Интера из-за его отличной игры ногами и реакции. Также в интересе Интера находятся другие вратари, среди которых Грегор Кобель из Боруссии Д и Диогу Кошта из Порту.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 5 матчей, в которых пропустил 8 голов (в двух играх отстоял на ноль). Куртуа 23 октября получил повреждение приводящей мышцы левой ноги и оправляется от травмы.

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