Лунин попал в кадр вместе с Даниэлем Карвахалем и Эдером Милитао, которые восстанавливаются от травм. Футболисты приняли участие в рекламе солнцезащитного средства Heliocare. На видео украинский голкипер в футбольном стиле подсказывает бразильскому защитнику как наносить крем на кожу.

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Добавим, что Андрей Лунин недавно восстановился от травмы, которую он получил в матче полуфинала Кубка Испании против Реал Сосьедада (4:4). Даниэль Карвахаль травмировал крестообразные связки в октябре 2024, Эдер Милитао получил рецидив травмы колена в ноябре и выбыл до конца сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне украинский голкипер провел 12 матчей, пропустил 19 голов. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2030 года.

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