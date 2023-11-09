Статистические порталы единогласно включили голкипера Реала Андрея Лунина в топ-11 лучших игроков по итогам игровой недели в самом престижном евротурнире.

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин попал в символическую команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версиях SofaScore и WhoScored.

Лунин – об отраженном пенальти в матче Лиги чемпионов: "Я в лучшем клубе мира"

24-летний голкипер экстренно заменил Кепу Аррисабалагу, который почувствовал мышечный дискомфорт на предматчевой разминке и стал одним из героев поединка против Браги, дважды спасая Реал от верного гола (парировал пенальти в начале игры и среагировал на удар в упор в добавленное время). SofaScore оценил игру украинца в 8,2 балла, в то время как WhoScored поставил нашему земляку оценку 8,5.

Напомним, матч против Браги стал для Лунина третьим в текущем сезоне, а отраженный одиннадцатиметровый – седьмым из четырнадцати за время выступлений в Испании.

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги