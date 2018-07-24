Лунин попал на главную страницу Marca – издание засыпает украинца комплиментами

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин засветился в популярной испанской газете.

Андрей Лунин официально был представлен игроком Реала и стал центральной фигурой в сегодняшнем выпуске газеты Marca. 19-летний украинец попал на первую полосу издания, где пишут, что он поборется за место в воротах мадридцев с 4 конкурентами.

На сайте Marca утверждает, что Реал будет иметь голкиперскую позицию с лучшими в мире вариациями. Испанские журналисты приходят к выводу, что за роль первого номера в Мадриде будут бороться Тибо Куртуа, Кейлор Навас и Андрей Лунин. Издание называет их "трио мечты".

Бельгиец должен вскоре усилить "сливочных", судьба Наваса еще решается, а Лунин должен выиграть конкуренцию у Кико Касильи и Люки Зидана и остаться в первой команде.

Лунин на презентации Реала повторил судьбу 45-миллионного новичка, и это не плохо