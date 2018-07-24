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Лунин попал на главную страницу Marca – издание засыпает украинца комплиментами

13:59 188 Читати українською
Лунин попал на главную страницу Marca – издание засыпает украинца комплиментами
Лунин и его потенциальные конкуренты / Marca

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин засветился в популярной испанской газете.

Андрей Лунин официально был представлен игроком Реала и стал центральной фигурой в сегодняшнем выпуске газеты Marca. 19-летний украинец попал на первую полосу издания, где пишут, что он поборется за место в воротах мадридцев с 4 конкурентами.

На сайте Marca утверждает, что Реал будет иметь голкиперскую позицию с лучшими в мире вариациями. Испанские журналисты приходят к выводу, что за роль первого номера в Мадриде будут бороться Тибо Куртуа, Кейлор Навас и Андрей Лунин. Издание называет их "трио мечты".

Бельгиец должен вскоре усилить "сливочных", судьба Наваса еще решается, а Лунин должен выиграть конкуренцию у Кико Касильи и Люки Зидана и остаться в первой команде.

Лунин на презентации Реала повторил судьбу 45-миллионного новичка, и это не плохо

Теги
Испания Главное Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин Трансферы Реал Мадрид
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