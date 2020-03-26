"Лунин получит шанс заиграть в Реале": Рева назвал сильные стороны украинского голкипера

Бывший вратарь сборной Украины Виталий Рева оценил перспективы Андрея Лунина в Королевском клубе.

"В ближайшем будущем заиграть там будет сложно. Таким клубам нужны вратари с именем, и не случайно за Куртуа в Мадриде заплатили огромные деньги. Нашему голкиперу нужно еще время, чтобы оббиться в испанском футболе, набраться определенного опыта. Я надеюсь, что у него все получится, работать он умеет. Шанс у Андрея появится наверняка.

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Его сильные стороны – психологическая устойчивость, постоянная готовность к работе, игра ногами, хорошая школа. Важно, что Лунин уже в раннем возрасте начал выступать в Премьер-лиге. Помогло то, что он спокойно относился к допущенным ошибкам, а их сначала хватало.

О вратарях, в хорошем смысле, часто говорят – присутствует легкая отмороженность. Вот это как раз об Андрее. Впрочем, самое главное его качество, на мой взгляд, это умение читать игру, предвидеть ситуацию. Он не прижимается к воротам, пытается действовать на выходах, на перехват. Нужно учитывать и поведение в быту – здесь тоже все хорошо. Словом, будущее у него хорошее", – цитирует Реву zbirna.com.

Напомним, аренда Лунина в Овьедо рассчитана до 30 июня. Его контракт с мадридским Реалом действует до лета 2024 года.

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