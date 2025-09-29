Как сообщает Donbalon, в Реале назревает серьезная конкуренция за вратарскую позицию. По сообщению источника, форма Тибо Куртуа в последнее время вызывает серьезное беспокойство – как в руководстве клуба, так и внутри раздевалки. Вопрос о его будущем в команде становится все более актуальным.

Лунин услышал вердикт от Алонсо на мадридское дерби

Сообщается, что главный тренер Хаби Алонсо рассматривает вариант замены основного голкипера. В этом контексте значительно возрос шанс для Андрея Лунина. Украинец, который летом был близок к уходу, все же остался в Реале, но не скрывал недовольства статусом "вечного дублера".

Лунин неоднократно подчеркивал, что покинет мадридский клуб в случае отсутствия игровой практики. Теперь же обстоятельства могут сложиться в его пользу: спад Куртуа открывает ему реальную возможность утвердиться в роли первого номера "сливочных".

