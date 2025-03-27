Реал прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Атлетико только в серии послематчевых пенальти. Это свершение высоко оценил Флорентино Перес и решил выплатить всей команде премиальные в размере 250 тысяч евро.

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Как сообщает Marca, все бонусы мадридцев обсуждаются в начале сезона между президентом и капитанами клуба. Обычно Перес не выплачивает никакие премиальные посреди сезона, тем более за один матч. Глава Реала стимулирует свою команду только после получения трофея.

Нынешняя кампания стала исключением и Перес нарушил собственное правило, поскольку хотел вознаградить игроков за их усилия. "Сливочные" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов сыграли уже на четыре матча больше, чем в прошлом году из-за изменения формата турнира.

Игроки Реала высоко оценили жест Переса, хотя и не получат всю заявленную сумму из-за налогов, которые должны уплатить в размере 45%. А значит, футболисты добавят на свои банковские счета только 137 тысяч евро.

Издание отмечает, что все командные бонусы были рассчитаны с точки зрения участия в Клубном ЧМ, который летом пройдет в США. Цель Переса заключается в том, чтобы Реал стал первым клубом, который поднимет трофей обновленного турнира.

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