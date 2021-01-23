Известный комментатор и журналист Виктор Вацко считает, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин обладает всеми качествами для успешной карьеры в мадридской команде.

"Думаю, что для 21-летнего украинского голкипера сам контракт с Реалом – это уже успех. Для Лунина перейти в Реал в таком возрасте – это идеально. Мы знаем оптимальный возраст для вратаря. Это не 19-21 год, а позже.

Реал "определился" с будущим Лунина после позорного поражения в Кубке Испании

Он получил уникальную возможность для украинского футболиста. Пока сложно сказать, когда следующий украинец попадет в Реал. Андрей получит колоссальный опыт, который поможет ему в будущем. Он в своем резюме получит отметку "экс-игрок мадридского Реала". Работать вместе с лучшими игроками и одним из лучших вратарей современности – это фантастическая возможность.

Минус только один – отсутствие игровой практики. Вряд ли какой-то другой молодой вратарь Реала получал бы игровую практику в Мадриде при живом Куртуа. Поэтому для Лунина важен сейчас опыт, резюме и мысли о том, что делать дальше", – сказал Вацко в программе "Вмикай підігрів".

Напомним, Лунин дебютировал за Реал в 1/16 Кубка Испании против Алькояно – "сливочные" умудрились вылететь из турнира, уступив третьелиговой команде в добавленное время (1:2).

Кошмар та катастрофа. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро